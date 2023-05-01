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Locked On Spartans: Thorne, Coleman leave...is it DEFCON 2 time?

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Just another sunny day here in East Lansing as Michigan State loses its starting quarterback in Payton Thorne and star player in wide receiver Keon Coleman.

Why did this happen, and what does this mean for the future of Michigan State? Also, safety Armarion Smith commits to MSU from Cincinnati.

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