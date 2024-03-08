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Locked On Spartans: Talking MSU vs. IU hoops (and football) ahead of Sunday
Matt Sheehan
•
Spartans Illustrated
Staff Writer
Michigan State football will host Indiana in football on Nov. 2 and, just like the Spartans, the Hoosiers are undergoing a busy offseason with their coaching change. We're joined by Locked On Hoosiers to talk about the offseason, biggest question marks and more months ahead of that November showdown.
We then get into Sunday's regular season finale for MSU men's basketball as the Spartans face a recently hot Indiana team led by Malik Reneau, Kel'el Ware and more.
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