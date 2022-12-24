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{{ timeAgo('2022-12-24 14:00:00 -0600') }} basketball Edit

Locked On Spartans: Talking Michigan State hoops with Carter Elliott

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Carter Elliott of Spartans Illustrated/Sleepers Media stops by the show for an episode full of Michigan State basketball talk.

From what we would like to give a player for Christmas (featuring Malik Hall and Carson Cooper) to Jaden Akins coming off his career night, it's an all Green and White hoops affair.

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