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Locked On Spartans: Talking Michigan State football with Wil Hunter

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

As we ring in episode 1,000 of Locked On Spartans, we chat with ol' friend and co-host Wil Hunter about everything Michigan State football.

From recruiting outlook to lack of staff changes, we pick Wil's brain on what's been going on this offseason in East Lansing. We then banter about the show, from the best moments to getting completely off-topic at the end, just like old times!

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