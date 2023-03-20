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{{ timeAgo('2023-03-20 15:27:15 -0500') }} basketball Edit

Locked On Spartans: SWEET 16 BOUND

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Tom Izzo and the Spartan boys are heading to their 15th Sweet 16 apperance in the coach's tenure after Michigan State defeated Marquette, 69-60.

What was the best part of this game, from the stifling defense to...the lousy shooting? We also highlight the stars of the weekend, from senior guard Tyson Walker to freshman center Carson Cooper putting in crucial minutes.

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