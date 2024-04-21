Advertisement
News More News
ago football Edit

Locked On Spartans: Position-by-position recap of MSU's Spring Showcase

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

We take a position-by-position look at the Michigan State spring practice finale at Spartan Stadium.

From quarterbacks Aidan Chiles and Tommy Schuster all the way to Quindarius Dunnigan and D'Quan Douse, we give the full breakdown of what we saw on the field and more -- including MSU transfer portal targets.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement