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Locked On Spartans: Position-by-position recap of MSU's Spring Showcase
Matt Sheehan
•
Spartans Illustrated
Staff Writer
We take a position-by-position look at the Michigan State spring practice finale at Spartan Stadium.
From quarterbacks Aidan Chiles and Tommy Schuster all the way to Quindarius Dunnigan and D'Quan Douse, we give the full breakdown of what we saw on the field and more -- including MSU transfer portal targets.
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