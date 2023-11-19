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Locked On Spartans: MSU football beats Indiana; MSU basketball rolls Butler

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State football and Michigan State men's basketball have Spartan Nation smiling again as Maliq Carr, Montorie Foster Jr. and the football team topple Indiana a day after A.J. Hoggard comes to life on the basketball court against Butler.

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