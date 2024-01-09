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Locked On Spartans: MSU football and basketball "Fill In The Blank"

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

We are joined by John Kirby of The Only Podcast to talk about all things Michigan State football and basketball. From what we like the most about Jonathan Smith's tenure to what to make of the five-game winning streak Michigan State basketball just ended, we get to it all with a game of "fill in the blank."

But first, we talk our way through Michigan winning the national championship and get to the news about Maliq Carr's transfer to Houston.

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