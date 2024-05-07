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Locked On Spartans: MSU football adds Ru'Quan Buckley, Tyler Gillison

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State football picked up two transfer portal additions for its defensive line/rush ends group in Cincinnati's Tyler Gillison and Nebraska's Ru'Quan Buckley.

Where will they slide into on the depth chart, and is MSU getting deep enough around the defense to shore up concerns or is there still work to be done?

We also get to mailbag questions on NIL, best hole at Forest Akers and much more.

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