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Locked On Spartans: MSU falls to Minnesota; young players show promise

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State football lost its sixth-straight game, this time to Minnesota, in a game filled with stagnant offense, an overworked defense and more interesting coaching decisions.

What did we like seeing from young guys Sam Leavitt, Jordan Hall and more? And what will keep you watching the rest of the season?

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