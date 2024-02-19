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Locked On Spartans: MSU basketball SLAMS the door on Michigan for a sweep

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State men's basketball and head coach Tom Izzo complete the regular season sweep over Michigan, thanks to air-tight defense late in the game and sensational performances from Malik Hall and Tyson Walker.

What else has got us feeling good about the game, and what doesn't?

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