Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Locked On Spartans: DK joins the show to talk all things MSU basketball

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Dave Klein of Spartans Illustrated joins to talk all things Michigan State basketball. From whether MSU is due for a big run to what Tom Izzo said about retirement, we get to all things green and white.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement