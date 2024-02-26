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Locked On Spartans: MSU basketball has officially lost the plot

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State men's basketball lost as 9.5-point favorites again, this time to Ohio State, as Tom Izzo ends the game on a baffling stretch.

Why on earth was Xavier Booker shut out the last 15 minutes, why are the lineups the way they are and is MSU actually going to miss the tournament now?

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