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{{ timeAgo('2023-02-23 10:04:29 -0600') }} basketball Edit

Locked On Spartans: MSU basketball bracketology; Walker's hot shooting

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

We get into some odds and ends from Michigan State's win over Indiana on Tuesday night, starting with where MSU stands in the NCAA Tournament seeding and also the mess of the Big Ten Tournament seeding.

Also, just how white-hot has Tyson Walker been shooting the ball at Breslin so far this season? And should Jaxon Kohler start in place of Mady Sissoko after his strong game on Tuesday?

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