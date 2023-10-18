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Locked On Spartans: Michigan vs. MSU breakdown with Chris Castellani

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Chris Castellani of Barstool Sports joins for our now-annual tradition of talking about the Paul Bunyan Trophy game between Michigan State and Michigan, which is...just kind of weird this year.

We get into the state of both programs before diving into what's made Michigan strong and what has Blake Corum and J.J. McCarthy ahead of the field in the Big Ten.

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