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Locked On Spartans: Michigan State gets throttled by Washington

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State football got taken behind the woodshed on Saturday and lost by a final score of 41-7 in a game that really wasn't even that close.

What is the one silver lining in this performance, and what does this mean for the rest of the season and the staff?

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