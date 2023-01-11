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{{ timeAgo('2023-01-11 09:03:15 -0600') }} basketball Edit

Locked On Spartans: Michigan State gets HUGE road win at Wisconsin

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State men's basketball gets a HUGE road win against Wisconsin, thanks to late-game heroics from A.J. Hoggard and Malik Hall. And, oh yeah, a SENSATIONAL game from Joey Hauser as well.

We break it all down with former Spartan basketball player and birthday boy Anthony Ianni.

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