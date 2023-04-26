News More News
{{ timeAgo('2023-04-26 08:23:34 -0500') }} basketball Edit

Locked On Spartans: Michigan State basketball gets Big Ten opponents

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Exciting offseason news dropped as the Big Ten announced its men's basketball opponents for the 2023-2024 season. Did MSU catch a good break, and which teams will the Spartans be facing just once this upcoming year?

Also, just because it's April doesn't mean we can't take a look at where Michigan State will be next March Madness. We look at Joe Lunardi's Bracketology, which has MSU in as prime of a position as it can be ahead of a thrilling season.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}