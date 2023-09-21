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Locked On Spartans: Mel Tucker responds to firing; MSU basketball talk

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

From Mel Tucker’s latest statement against Michigan State to who are some other head coaching candidates for MSU football, it’s another busy day in East Lansing.

And it’s not just football in the headline – we get to talk about MSU basketball again as the Big Ten dropped its schedule for the upcoming season. Do we like how Tom Izzo and the Spartans got treated here, or do we have some small bones to pick?

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