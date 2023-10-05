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Locked On Spartans: Mel Tucker, Katin Houser, Urban Meyer and Big Ten

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

BUSY day at Michigan State as Mel Tucker’s team unleashed new findings against Brenda Tracy in light of the Title IX hearing.

Also, is Katin Houser is set to be MSU’s starting quarterback out of the bye week? And the latest on Urban Meyer being on Michigan State's head coaching list.

And we have Big Ten opponents for the 2024 through 2028 seasons as well.

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