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{{ timeAgo('2022-12-16 09:53:54 -0600') }} basketball Edit

Locked On Spartans: Mark Titus joins to talk MSU, Big Ten basketball

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Mark Titus of "Titus & Tate" joins the show to talk Michigan State basketball, Tom Izzo going into his bag of tricks early and what the Spartans' ceiling truly is.

But we also get into a de facto Big Ten preview as we head into the conference season. Is the Big Ten actually good this year, or is the rest of the nation down? And what teams have been impressive and downright underwhelming so far?

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