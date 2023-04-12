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Locked On Spartans: Malik Hall returning to Michigan State men's basketball

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

For the second day in a row, a key veteran on the Michigan State men's basketball team announced his return as Malik Hall pledges his comeback a day after Tyson Walker.

What does this mean for the Spartans and why is this great news? And does this mean anything for Coen Carr and Xavier Booker's development as well? Also, is this now "natty or bust" for MSU like a lot of fans are saying?

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