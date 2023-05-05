PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-05-05 13:48:07 -0500') }}
football
Edit
Locked On Spartans: Mailbag time; MSU Athlete or Kentucky Derby jockey?
Matt Sheehan
•
Spartans Illustrated
Staff Writer
It's a Fun Day Friday episode as we crack open the mailbag after quickly looking at the statements dropped by Keon Coleman and Payton Thorne. After that, we look to see more positives from the recent developments and wonder if this offers less distractions going into the summer.
We also riff on Mady Sissoko, what the most underrated MSU campus activity is and what does Matt even do in his free time anyway?
And then...THE ANNUAL "MSU STUDENT-ATHLETE OR KENTUCKY DERBY JOCKEY" GAME!
Update: Later on Friday (after the episode was recorded), Thorne announced his commitment to Auburn.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XQVIuIERBTU4uIEVBR0xFLiDwn6aFIFRoYW5rIFlvdSBMb3JkISA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0F1YnVybkZvb3RiYWxsP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBdWJ1cm5Gb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzNHcUZ2V2hQNzUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8z
R3FGdldoUDc1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBheXRvbiBUaG9ybmUgKEBwYXl0
b24xNXRob3JuZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXl0
b24xNXRob3JuZS9zdGF0dXMvMTY1NDU0MDU3MTExMTgyNTQwOT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pY2hpZ2Fuc3RhdGUucml2
YWxzLmNvbS9uZXdzL2xvY2tlZC1vbi1zcGFydGFucy1tYWlsYmFnLXRpbWUt
bXN1LWF0aGxldGUtb3Ita2VudHVja3ktZGVyYnktam9ja2V5LSIKICB9KTsK
ICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVs
ZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlU
YWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBs
b2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBh
bHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRw
czovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5v
ZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxu
b3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNl
YXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZt
aWNoaWdhbnN0YXRlLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGbG9ja2VkLW9uLXNw
YXJ0YW5zLW1haWxiYWctdGltZS1tc3UtYXRobGV0ZS1vci1rZW50dWNreS1k
ZXJieS1qb2NrZXktJmM1PTIwMjI3MzMxMTUmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNm
cj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+
CgoK