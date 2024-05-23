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Locked On Spartans: Lessons learned from Jonathan Smith's tenure
Matt Sheehan
•
Spartans Illustrated
Staff Writer
Michigan State football head coach Jonathan Smith isn't one to draw headlines and we're only a few months into his tenure, but what have we learned about him and the Spartans so far?
From how he structures a roster from behind the scenes to his assistants that are hitting the ground running, we talk about what's been moving the needle in East Lansing.
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