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Locked On Spartans: Lessons learned from Jonathan Smith's tenure

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State football head coach Jonathan Smith isn't one to draw headlines and we're only a few months into his tenure, but what have we learned about him and the Spartans so far?

From how he structures a roster from behind the scenes to his assistants that are hitting the ground running, we talk about what's been moving the needle in East Lansing.

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