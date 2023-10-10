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Locked On Spartans: Latest on Carrie, Marsh and more on MSU recruiting

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Locked On recruiting expert Brian Smith joins the show to talk about recruiting for Michigan State football...going pretty well, all things considered?

He gives the latest scoop on Anthony Carrie, Nick Marsh and more insight on why Michigan State football fans can feel OK about how things stand overall. Also, from Mike Elko and Charles Huff to Urban Meyer and Marcus Freeman, we take a gander at the MSU football coaching candidate carousel.

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