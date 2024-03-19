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Locked On Spartans: Keys to beating Miss. State; Can a Sweet 16 happen?

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State basketball is set for a tough start to March Madness vs. Mississippi State, and we have Dave Klein of Spartans Illustrated on to talk us through it -- from what makes Mississippi State a formidable opponent to how Michigan State can slow down star guard Josh Hubbard and big man Tolu Smith.

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