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Locked On Spartans: Katin Houser, Sam Leavitt enter transfer portal

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State football has had an eventful Monday as quarterbacks Katin Houser and Sam Leavitt, and others, plan to enter their names into the transfer portal.

What is the instant reaction, and what does this mean in the early days for newly-hired head coach Jonathan Smith?

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