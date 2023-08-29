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Locked On Spartans: Graham Couch joins to talk Mel Tucker, NIL, QBs & more

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

After his revealing column with Michigan State head coach Mel Tucker, we are joined by Graham Couch of the Lansing State Journal.

We talk whether or not Tucker's comments were out of touch and the reaction from Michigan State fans ever since the column was released. We also get into the best case scenario for the battle between Noah Kim and Katin Houser and try to get Graham to promise us that MSU will go to a bowl game.

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