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Locked On Spartans - Dec. 2, 2022

Matt Sheehan • SpartansIllustrated
Staff Writer

Michigan State men's basketball tips off Big Ten play this weekend and we take a look at the Northwestern squad that's given the Spartans a tough time in recent history. What will the keys to the game be, and what do the Wildcats do well?

But first, more hypocrisy from down the road and comparing how different MSU and Michigan are treated and held accountable.

Bonus episode: Michigan State hockey's hot start

Michigan State hockey is rolling right now and we talk with Jeremy Dewar of Munn Musings before MSU's big home weekend against Minnesota. What have the Spartans done well so far this season, and have the expectations dramatically changed from the start of the year?

We also get into this weekend's big series against top-five Minnesota and add in a little recruiting talk as well.

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