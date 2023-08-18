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Locked On Spartans: David Stone, Jason Brown, and more MSU recruiting

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

We are joined by Locked On recruiting expert Brian Smith as we dive into all things 2024 Michigan State football recruiting.

Have the Spartans lost all momentum with five-star David Stone, or is there a chance Mel Tucker lands his first five-star this cycle? And when it comes to four-star Bredell Richardson, is there a chance of a flip closer to signing day?

We also get into four-star running back Jason Brown, who recently picked up a prediction to come to Michigan State. Also, could we be on commit watch with Javarius Green?

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