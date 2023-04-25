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{{ timeAgo('2023-04-25 09:24:36 -0500') }} football Edit

Locked On Spartans: CMU vs. MSU on Friday; Top-five Connor Cook moments

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

It's a "Top-Five Tuesday" as we look at the top moments of quarterback Connor Cook's storied career at Michigan State.

We are joined by friend of the program @MattyMehhh to go through the greatest hits (literally).

But first, the big recent news is that MSU football will be kicking off its season on Friday night against Central Michigan to begin the 2023 season.

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