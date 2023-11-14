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Locked On Spartans: Can Michigan State get a huge win against Duke?

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

David Klein of Spartans Illustrated joins the mix to talk all things Michigan State men's basketball and a Champions Classic preview.

Does MSU have enough firepower to stop Duke and Kyle Filipowski and the Blue Devils' older-than-usual stable of guards led by Jeremy Roach? And before we get into the concerns of MSU’s 3-point shooting and rebounding, what is going right for Tom Izzo’s Spartans so far this season?

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