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Locked On Spartans: Bright spots for Michigan State football moving forward

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

We are looking at the brighter spots of Michigan State football with Chase Glasser of Spartans Illustrated, from the strong defensive performances the last few weeks to running back Nathan Carter and the run game.

Also, what do we know about quarterbck Katin Houser after his short amount of time under center at MSU? And should Rutgers really be favored this much against MSU?

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