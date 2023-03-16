News More News
{{ timeAgo('2023-03-16 10:12:16 -0500') }} basketball Edit

Locked On Spartans: Breaking down the USC Trojans men's basketball team

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

We welcome on Ryan Kartje -- USC beat reporter for the LA Times -- to get to know USC basketball ahead of Friday's showdown. Who are the dangerous players for the Trojans, and what exactly makes Boogie Ellis and Kobe Johnson special? And on the flip side, where can Michigan State take advantage of weaknesses on this USC team?

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}