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{{ timeAgo('2023-04-03 08:19:55 -0500') }} football Edit

Locked On Spartans: Breaking down MSU football with Chase Glasser

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

We are joined by Chase Glasser of Spartans Illustrated to break down all things Michigan State football. Starting with Diron Reynolds and the defensive line, we look at what Tunmise Adeleye can bring to the table and what other upcoming stars like Alex VanSumeren can do next season as well.

We then take a trip to the offensive side of the ball to talk about Keon Coleman, Nathan Carter and Spencer Brown.

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