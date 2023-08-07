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Locked On Spartans: Big Ten realignment thoughts, lessons learned and more

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Big Ten Conference realignment is happening at warp speed as Oregon and Washington are now officially added to the league and will begin play in 2024.

What's the reasoning for this, and what does this do for the rest of the Big Ten? And what was the biggest lesson learned in all of this?

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