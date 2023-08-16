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Locked On Spartans: Big Ten Network heads to Michigan State

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

The Big Ten Network bus rolled into East Lansing and left with quotes and notes from their chats with Mel Tucker, Jay Johnson, Scottie Hazelton and more.

What did the coaches have to say about the quarterback battle between Noah Kim, Katin Houser and Sam Leavitt? And where else is there optimism on the offense and defense?

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