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Locked On Spartans: Best and worst case scenario for MSU football in 2024

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

What is the best case, worst case and realistic scenario for Michigan State football in Jonathan Smith's first season? And what breaks could be helping MSU out in the next year that could exceed those expectations?

But first, MSU basketball head coach Tom Izzo spoke on a list of issues, from Jeremy Fears Jr. to Jaxon Kohler ahead of a showdown against Indiana State.

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