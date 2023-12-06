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Locked On Spartans: Basketball is melting down; Aidan Chiles breakdown

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Another day, another loss by this completely underwhelming and frustrating Michigan State's basketball team. From the coaching of Tom Izzo to the play by senior players, everyone is to blame for this historically bad start for a top-five-ranked preseason team.

We then try to pick up the mood with Chase Glasser of Spartans Illustrated as we look into the Jonathan Smith era and the potential Aidan Chiles era too.

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