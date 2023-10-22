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Locked On Spartans: Another re-run in a Michigan State football loss

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State football aired another re-run of "Spartan Gong Show" on Saturday night as Michigan pulverized them in a game they honestly could've won by 100.

And honestly...can we even bring ourselves to shouting or getting fired up after another rendition of this circus of a season?

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