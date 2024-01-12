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Locked On Spartans: Another day, another road loss for MSU basketball

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State men's basketball is back to its recent form of struggling to find a win on the road. Despite solid games from A.J. Hoggard, Tyson Walker and Malik Hall, how did MSU – yet again – find a way to lose, this time against Illinois?

Also, how can Michigan State head football coach Jonathan Smith one day become the next Nick Saban? Yeah, we answer it.

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