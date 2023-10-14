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Locked On Spartans: Another blown game, thanks to coaching

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State did what they do best -- find ways to lose games. And they did it in a way they are now famous for -- special teams blunders thanks to coach Ross Els.

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