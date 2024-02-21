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Locked On Spartans: A huge THUD from Michigan State basketball vs. Iowa

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State men's basketball got rolled off its own court against Iowa. From what on earth is going on at the center position to wondering why Xavier Booker was zeroed out in the second half, we wear our hearts on our sleeves for this one.

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