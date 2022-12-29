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Late-rising 6-foot-6 OT Chimdy Onoh has three official visits set

Chimdy Onoh
Chimdy Onoh
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

One of the hottest prospects in the final month of the 2023 recruiting cycle will be Chimdy Onoh. The 6-foot-6, 270-pound offensive tackle out of Dundalk, Md. was committed to Old Dominion for much of the last year but opened up his recruitment ahead of the Early Signing Period. Onoh has since taken an official visit to Rutgers but he has three more locked in for next month.

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IN HIS OWN WORDS

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