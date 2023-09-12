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Justin Rose Podcast: Who's under more scrutiny: Mel Tucker or Jim Harbaugh?

Justin Rose
Podcast/Writer

Long time Michigan and Michigan State sports media members (and U-M and MSU alumni) Michael Spath and Justin Rose introduce the in-state rivalry podcast "I Love You, but You're an Idiot" and immediately dive into the biggest topics of Week 1 for both programs.

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