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Justin Rose Podcast: Who is going to be Michigan State's next head coach?

Justin Rose
Podcast/Writer

Justin Rose and Michael Spath hit on Michigan State's imminent coaching hire after discussing the news that broke before the Michigan-Maryland game, what to make of it, and how it impacted the Wolverines' performance against the Terrapins.

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