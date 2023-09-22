News More News
ago football Edit

Justin Rose Podcast: Which Michigan State team will show up against UW?

Justin Rose
Podcast/Writer

Justin Rose and Michael Spath ponder which Michigan State team will show up for its marquee game against the No. 8 Washington Huskies on Saturday.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}