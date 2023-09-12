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Justin Rose Podcast: Week one of the regular season

Justin Rose
Podcast/Writer

Following Week 1 of the regular season, we look at the good and bad for Michigan and Michigan State, and what we think about JJ McCarthy’s “Free Harbaugh” t-shirt.

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