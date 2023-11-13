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Justin Rose Podcast: Vacation, Harbaugh suspension and MSU loses to OSU

Justin Rose
Podcast/Writer

This week Michael Spath and Justin Rose check in on the Michigan and Michigan state programs from warmer temperatures. They discuss what happened with Harbaugh’s suspension, the “meh” Michigan State loss, and talk some college hoops.

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