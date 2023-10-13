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Justin Rose Podcast: The Weekend before The Weekend
Justin Rose
Podcast/Writer
Where do rivals Michigan and Michigan State stand halfway through the college football season. Justin Rose and Michael Spath discuss the rivals on the grid iron ahead of Saturday matchups against Indiana and at Rutgers, respectively along with discussing basketball following Big Ten Media Days for the men and women earlier this week.
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